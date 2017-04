Els treballadors de BIC volen portar les seves reivindicacions al derbi Nàstic-Reus

L’empresa ha presentat un ERO que afecta a 136 persones que treballen a l’empresa

Els treballadors de BIC Graphic Europe volen fer palesa la seva situació laboral en el curs del derbi de Segona Divisió que el pròxim dilluns, Primer de Maig, disputaran Nàstic i Reus al Nou Estadi de Tarragona. El comitè d’empresa va informar ahir que «es faran contactes amb els dos clubs perquè ens deixin penjar una pancarta o poder aparèixer amb ella». A més, demà, dimecres, una representació dels treballadors es desplaçarà a Barcelona per fer una protesta davant del Parlament i donar visibilitat a la seva situació.



Aquestes mesures i d’altres en estudi arriben després que el dissabte passat, en el curs d’una assemblea a la que hi van asistir prop de dos-cents treballadors, el col·lectiu laboral va decidir convocar una vaga que es durà a terme el dimarts 2 de maig. La decisió, que va sortir de la trobada, és la resposta a la direcció de la companyia, després que aquesta anunciés al comitè d’empresa la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que afecta 136 treballadors, xifra que representa prop del 36 per cent del conjunt de la plantilla.



Els treballadors van anunciar que no descarten protagonitzar un tall de carreteres, tot i que no han determinat en quina data, una acció que encara han de decidir de manera definitiva. I si les negociacions amb l’empresa no obtenen un resultat satisfactòri, el col·lectiu podria convocar vaga els dies 4, 10 i 17 de maig. El pròxim dijous està convocada una reunió entre el comitè d’empresa i la direcció de BIC Graphic Europe.



Per altra banda, els treballadors s’han proposat que la seva participació en la manifestació del Primer de Maig sigui sorollosa. El comitè demana els treballadors assistir-hi amb una samarreta de color taronja o negra. La marxa, convocada pels sindicats majoritaris, s’iniciarà a les 12 hores a la plaça Imperial Tarraco.



La presidenta del comitè d’empresa, Rebeca Morillo, va manifestar el dissabte, després de l’assemblea en què hi van participar prop de dos-cents treballadors, que l’adopció de mesures de protesta en defensa dels llocs de treball és la resposta a la «poca voluntat» de l’empresa per negociar mesures alternatives als acomiadaments, va dir Morillo.