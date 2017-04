CUP i PDECAT no confien en què arribin els diners de l'Estat per finançar els Jocs

La CUP considera que Ballesteros va ‘amb el lliri a la mà’

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 12:27

La CUP de Tarragona i el Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDECAT) no confien en què els diners de l’Estat arribin a Tarragona per finançar els Jocs Mediterranis 2018. Per la seva banda, la formació anticapitalista ha decidit «obsequiar» al govern municipal i als grups que donen suport als Jocs Mediterranis 2018 amb uns lliris que ha deixat al despatx de l’alcalde. Les flors anaven acompanyades de la següent nota: «Cortesia de la CUP de Tarragona, perquè pugueu seguir duent un lliri a la mà i que us segueixin prenent el número des de Madrid… Amb aquests Jocs, ja heu fet història!».



En base als seus arguments, la CUP ha decidit no assistir a la firma del conveni de col·laboració entre el Govern d’Espanya i l’Ajuntament de Tarragona pel finançament dels Jocs Mediterranis del 2018, que s’ha produït aquest matí al Museu d’Història de Tarragona. La CUP considera que «l’Estat espanyol sempre arriba tard i malament (si es que arriba) en els compromisos que afecten Tarragona» i critica que el PSC «tiri endavant un projecte estrella al qual hauria d’haver renunciat fa molt de temps».



Per altra banda, el PDECAT es mostra «escèptic» davant la signatura del conveni de col·laboració entre l’Estat i l’Ajuntament pel finançament dels Jocs. «L’executiu espanyol ens ha enganyat sempre», ha afirmat el portaveu per Partit Demòcrata, Albert Abelló, que ha afegit que «no ho celebrarem fins que veiem els diners». El portaveu també ha recordat que «si l’equip de govern hagués treballat de forma eficaç i l’Estat espanyol hagués aportat els diners compromesos fa anys, els Jocs Mediterranis haguessin començat d’aquí poques setmanes i tindríem els deures més que fets».