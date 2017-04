Cinc centres de Tarragona faran les classes d'Educació Física al carrer aquest dimarts

El Parc Saavedra és algun dels indrets on els alumnes de la ciutat sortiran a fer Educació Física.

Es dirigiran a espais com la Part Alta, l'Arrabassada o el Camp de Mart

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 09:47

Alumnes de l’escola Mare Nostrum, Saavedra, IES Tarragona, Sant Domènec de Guzman i l’Estela realitzaran durant el dia d’avui les classes d'Educació Física al carrer. En el marc del Dia Mundial de l’Educació Física al Carrer, iniciativa del professor asturià Fran Flórez sorgida l’any 2011, aquests cinc centres han decidit participar per «fomentar l’esport i a més fer-ho a l’aire lliure», segons expressaven fonts de tots cinc centres.



L’escola Mare Nostrum es dirigirà a la platja de l’Arrabassada amb els alumnes de tercer de primària. Els alumnes del Saavedra, en canvi, es dividiran entre el Camp de Mart, el parc Saavedra i la Part Alta, on hi faran un circuït d’orientació. D’altra banda, els alumnes de les Dominiques es dirigiran a la plaça Cronista Sessé. Pel que fa als alumnes de l’Estela, practicaran esport a la plaça de les Amèriques de Sant Pere i Sant Pau, en una sessió d’aproximadament una hora i que comptarà amb la participació de vint-i-cinc alumnes, dirigits pel professor Kiko Algar Blanco.



El mateix Algar informava a aquest mitjà que «és molt important una jornada així perquè sortirem al carrer a fer esport, el fomentarem, i a més la gent podrà veure que tothom és capaç de practicar l’educació física». Algar afegia que «dividirem la sessió en tres activitats, dedicades a jocs amb pilota, a la pràctica de la petanca i a jocs d’habilitat», tot després «d’una sessió destiraments prèvia que realitzarem tots els alumnes conjuntament».