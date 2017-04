Un regal sorpresa per als pacients del Joan XXIII

Els voluntaris de Tarraco Salut van elaborar i entregar una trentena de roses de xarol als malalts i van passar la diada festiva al seu costat

Actualitzada 23/04/2017 a les 21:31

L’esperit festiu de la diada de Sant Jordi també va impregnar l’hospital Joan XXIII i el Sociosanitari Francolí. Els voluntaris de Tarraco Salut, que realitzen tasques d’acompanyament als pacients, van elaborar de forma manual una trentena de roses amb paper de xarol i les han estat entregant, al llarg de tota la setmana, a usuaris de les diverses plantes d’hospitalització. «Dur una rosa a una persona malalta que no s’ho espera i veure la il·lusió amb la qual ho rep, és una cosa que no es pot pagar amb res del món», apuntava ahir Anaïs Latur, voluntària de l’entitat. «Nosaltres sempre intentem trencar aquest bucle de tristor que es dóna quan una persona està ingressada, conversem amb ells i els escoltem. Aquest petit gest de dur-los un regal ha emocionat a molts pacients, perquè veuen que ho fem sense cap obligació, perquè nosaltres volem, i ens importen molt», afegia la jove. La voluntària reconeixia que alguns col·laboradors nouvinguts també s’han emocionat en rebre, de tornada, les mostres d’afecte per part dels pacients.



Alguns d’aquests ciutadans solidaris, van passar ahir la diada festiva acompanyant als pacients, especialment als nens i nenes de l’àrea de Pediatria. La sala lúdica de la quarta planta que gestionen, no tanca ni un sol dia de l’any per garantir l’entreteniment als petits. «Els nostres voluntaris tenen un cor molt gran, en un dia festiu, que podrien passar on volguessin, ells trien venir a l’hospital», exposava Latur.



I és què a banda dels pacients adults sols –sense familiars ni coneguts que els visitin– que reclamen una estona de companyia, són moltes les famílies que sol·liciten a Tarraco Salut un acompanyament momentani –d’entre una i dues hores– per poder fer coses tan bàsiques com anar a casa a dutxar-se i buscar roba neta pel pacient, baixar a la cafeteria a dinar o simplement anar a prendre l’aire una estona en moments difícils. D’aquí la crida de l’entitat per seguir sumant adhesions a la seva causa. Es pot contactar amb ells al telèfon 633 568 399.