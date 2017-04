Teatre escolar que fa pensar

L’actor, director i autor de teatre Vicenç Cañón ha publicat el llibre ‘Teatro escolar: trabajando valores’

C. Serret

Actualitzada 24/04/2017 a les 09:34

Vet aquí una vegada un poble on vivien en armonia persones de totes les races i religions fins que uns forasters carregats d’idees ‘modernes’ van fer trontollar la bona sintonia entre els seus habitants. També hi havia un regne on governava un rei tan malvat que, quan va saber que el seu successor seria el fill del conseller, el va enviar a buscar els tres pèls d’or de les banyes del Diable. I encara més, conten que hi havia una família que passava tantes hores mirant la tele que, un bon dia, tots els seus membres es van llevar amb el cap quadrat. Tots, menys la filla petita, que s’estimava més jugar o pintar.



Aquests són els arguments de les obres de teatre Un pueblo llamado Tolerancia; Los tres pelos de oro de la cabeza del Diablo; y ¡Madre mía... qué cabezas!, escrites per l’actor, director teatral i professor de teatre a les escoles Vicenç Cañón. Totes tres estan recollides en el seu llibre Teatro escolar: trabajando valores, i estan pensades per ser interpretades per grups grans, d’uns 20-25 actors, tants com alumnes hi pugui haver en una classe. Però el tret més destacat de les històries escrites per Cañón és que totes giren al voltant de valors com la tolerància, el respecte, la solidaritat, la bondat o la justícia, amb la voluntat que el treball actoral permeti, alhora, reflexionar sobre els grans valors de la nostra societat. «El teatre és una gran eina de transmissió de valors. La meva missió no és fer grans actors, sinó donar als nens i nenes eines perquè puguin ser millors persones, o sàpiguen buscar a dins seu aquestes eines», explica l’autor.



Cañón, que té una llaga experiència com a monitor de teatre en l’àmbit escolar, apunta que, aquesta disciplina artística, és també una bona via per enriquir a la persona: «no cal que en el futur els nens acabin sent actors, però amb el teatre poden jugar a ser altres persones, posar-se en el paper dels adults i, sobretot, aprendre a treballar en equip. Jo sempre els dic que una obra de teatre és com un cotxe, i si falla una peça, perquè algú no se sap el paper, el cotxe no funciona».



Teatro escolar: trabajando valores està adreçat a mestres i monitors de teatre. El seu autor el va escriure perquè es trobava que molts amics i coneguts de l’àmbit teatral escolar d’arreu de l’Estat espanyol li demanaven que els enviés ara una obra, ara una altra. Al final, va pensar que la millor manera de transmetre la seva experiència seria a través d’aquest manual. Per això cada obra va precedida de totes les indicacions de vestuari, entrades i sortides, escenografia i personatges. També, pensant que les peces seran treballades i representades en escoles, Cañón ha plantejat papers per a tots els nens i nenes, de manera que no hi hagi un protagonista absolut i una colla d’actors es limitin a omplir l’escenari. «En això sóc molt pesadet» –admet Cañón. «Sempre busco que un no digui vint frases i l’altre una, com em passava a mi quan era petit, que el més guapo o llest era el protagonista absolut i els altres, de vegades, ni sortíem. Encara que a un nen li costi, o ho faci malament, ha d’intentar-ho. I moltes vegades els nens et sorprenen, perquè un que a casa és molt pallassot arriba allà i no destaca, i un altre que sembla molt tímid, ho fa molt bé».



En aquest punt, el professor de teatre admet que sovint cal tenir vista per repartir els papers, perquè amb les classes de teatre no només es fa treball teatral, sinó que una part molt important de la feina es desenvolupa durant els assajos, que són el lloc indicat per treballar aspectes com l’autoestima o el respecte entre els companys.



La culminació, però, és l’estrena de l’obra. «Sóc un gran partidari de fer la representació, perquè tots els exercicis que treballes al final tenen el seu resultat a l’escenari, a banda que és un ‘xute’ d’autoestima enorme, una experiència que els nens no oblidaran mai a la vida», explica Vicente Cañón, que també apunta que el fet que el teatre hagi entrat a les aules en horari lectiu és «un regal a les escoles que tenim a la ciutat de Tarragona i que passa a molt pocs llocs».



El llibre Teatro escolar: trabajando valores, es pot comprar a la llibreria La Capona de Tarragona.