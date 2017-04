La plataforma Oppida es constitueix com a associació a petició del consistori

Aquesta és la conidició que posava l'Ajuntament perquè la Plataforma pugui crear un Centre Social Autogestionat a la Tabacalera

Actualitzada 24/04/2017 a les 17:17

La Plataforma Oppida, que agrupa a entitats i a persones a títol individual de Tarragona que reivindiquen la creació d’un Centre Social Autogestionat al mòdul 6 de la Tabacalera s'ha constituït, finalment, com a associació, tal i com demanava el consistori com a condició per tirar endavant el projecte i fer realitat la cessió del mòdul de l'edifici.Des de la plataforma comuniquen que els estatuts per registrar-se estaven preparats des de feia temps, però no s'havia formalitzat el tràmit perquè «no teníem la necessitat de registrar-nos fins que no hi hagués una voluntat real per part de l'ajuntament de dur a terme la cessió». L'equip de govern sempre havia expressat que aquesta era la principal condició que s'havia de complir per dur a terme la cessió. Des d'Oppida s'hi havien negat, i manifestaven que «la no constitució com a associació de la Plataforma no havia de ser una condició sine qua non perquè es negués la interlocució amb l’ajuntament». A més, argumentaven que «totes les entitats registrades que formen part de la iniciativa del Centre Social ja eren prou representació jurídica, si és que realment cal un NIF per reconèixer a un grup de ciutadans i les seves propostes».El 3 d'abril la Plataforma va prendre la decisió de constituir-se com a associació. Aquesta setmana, i ja registrada, la plataforma Oppida tornarà a presentar a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) una petició de cessió de l'espai M6, tal com va fer el maig del passat 2016, sense ser una associació registrada, per tal de reiniciar el procés d'activació de la Tabacalera. Ara, doncs, pregunten al consistori quin és el següent pas, ja que han complert amb la seva part.El projecte de la Plataforma, que destaca valors com l'autogestió, la transparència, la inclusió i l'horitzontalitat, entre d'altres, es pot consultar a través del següent enllaç . Oppida, a més, està organitzant nous actes que donarà a conèixer en breus per tal d'omplir d'activitat l'espai de la Tabacalera el cap de setmana del 13 i 14 de maig.