L'Oficina Jove del Tarragonès crea un espai per intercanviar llibres

Estarà obert des del 25 d'abril fins el divendres 28

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 18:25

L’Oficina Jove del Tarragonès, en el marc de la Diada de Sant Jordi, promou un espai per a l’intercanvi de llibres. L’objectiu és promoure la lectura entre les persones joves i fomentar les pràctiques com l’intercanvi. El funcionament de l'espai és senzill: només caldrà portar un llibre per poder endur-se’n un altre, que es podrà triar entre tots els que hi hagi a disposició en aquell moment.



El punt d’intercanvi estarà ubicat al vestíbul de l’Oficina Jove, situat a l’antiga Facultat de Lletres, des del dimarts 25 fins el divendres 28 d’abril, coincidint amb l’horari d’obertura de l’equipament juvenil: els matins de 9 a 14h i les tardes del dimarts i el divendres, de 16.30 a 19h.



L'Oficina Jove del Tarragonès és una finestreta comarcal d’atenció a les persones joves promoguda en col·laboració per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament de Tarragona.