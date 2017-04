Jutjaran la tragèdia del Loveparade, on van morir dues joves tarragonines

Un tribunal alemany reobre el procés penal després que un jutjat de primera instància tanqués el cas

L’Audiència Territorial de l’estat alemany de Renania del Nord-Westfalia, amb seu a Düsseldorf, ha reobert el cas de la tragèdia del Loveparade en què van morir 21 persones, entre les quals les joves tarragonines Clara Zapater i Marta Acosta. Segons s’ha donat a conèixer aquest dilluns, el tribunal ha ordenat l’obertura de judici oral contra les deu persones investigades -quatre treballadors de l’organització i sis funcionaris municipals- per l’allau humana ocorreguda l’any 2010 durant la celebració d’aquest festival de música techno. L’any passat, el tribunal de districte de Duisburg va decidir tancar el cas adduint que no existien proves suficients per obrir un procés penal. Ara, aquesta instància superior ha donat la raó a la fiscalia i als familiars de les víctimes, que havien recorregut la primera resolució judicial.



El pare d’una de les víctimes, Francisco Zapater, ha explicat que estan «satisfets» perquè tancar un cas d’aquesta magnitud sense judici «hagués estat una injustícia i una immoralitat». Des que es va conèixer que un jutjat havia ordenat el tancament del cas, els familiars de les víctimes van engegar una campanya a les xarxes per reobrir-lo que ha recollit més de 300.000 signatures.



Els deu investigats, entre treballadors de l’organització i funcionaris municipals de Duisburg, estan acusats d’homicidi imprudent i danys corporals, com a responsables de mancances en la planificació i de no monitoritzar adequadament la seguretat del festival. L’allau humana va ocórrer el 24 de juliol del 2010 dins del túnel d’accés al Loveparade, l’únic habilitat per a un esdeveniment on assistien diversos centenars de milers de persones.



A causa de l’incident, 21 persones van morir asfixiades i 600 més van resultar ferides. Un portaveu del tribunal ha explicat aquest dilluns, en una compareixença de premsa, que veuen bastant probable una condemna dels investigats, atès que la catàstrofe es va produir perquè el sistema d’entrada i sortida al recinte era «insuficient».