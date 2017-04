Desenes de socorristes posen a prova les seves capacitats a l'Arrabassada

Els aspirants opten a una de les 100 places vacants de la Creu Roja per la temporada de platges

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 23/04/2017 a les 21:36

La platja de l’Arrabassada va acollir ahir al matí les proves físiques de la Creu Roja. Més d’un centenar de persones van assistir a la cita per optar a una de les cent places vacants per cobrir la temporada de platges, que comença el pròxim 20 de maig. Concretament van ser 137 els aspirants que estaven convocats a la platja tarragonina amb l’objectiu d’aconseguir un lloc de treball per aquest estiu. Ara per ara, Creu Roja se n’encarregarà de la seguretat a les platges de Tarragona, La Pineda, l’Ampolla i Deltebre. Però tal com expressava el coordinador de platges de la Creu Roja a Tarragona, Joan Carles Castellví, «és possible que durant les setmanes vinents ens adjudiquin més platges, per això hi haurà més convocatòries per a totes aquelles persones interessades que diumenge no es van poder presentar».



Una de les dades més significatives pel que fa als aspirants és que «ha augmentat el percentatge de noies amb respecte anys anteriors», explicava Castellví. Dels 137 candidats d’aquesta primera convocatòria, un 21% eren dones i un 79% homes. L’any 2016, en canvi, les noies tan sols arribaven al 16%. D’altra banda, el nombre de candidats també ha augmentat, tot i que de manera menys important. El 2016 van presentar-se a la primera convocatòria un total de 122 persones, quinze menys que enguany.



Aquelles persones que passin les proves i compleixin els requisits podran començar a treballar aquesta mateixa temporada. A partir del dissabte 20 de maig, les platges tarragonines comptaran amb els socorristes de la Creu Roja. Ho faran durant els caps de setmana fins al 15 de juny, dia en el qual s’iniciarà la temporada alta. Des d’aleshores i fins al darrer cap de setmana de setembre, els socorristes vetllaran per la seguretat a les platges durant cada dia de la setmana.

D’altra banda, i segons expressava Castellví, «un dels fets rellevants amb què ens trobem en els darrers anys és que de tots els aspirants que es presenten a la convocatòria, aproximadament només el 57% compleix amb els requisits per treballar amb nosaltres». Cal recordar que no només han de passar les proves físiques, sinó que també han de superar unes proves teòriques que es van realitzar el passat divendres.



Creu Roja informarà pròximament si s’obren noves convocatòries per a la temporada de platges d’aquest 2017. Tot dependrà de si s’augmenten les adjudicacions.