650 turistes arriben a Tarragona amb el cinquè creuer de la temporada

El creuer Horizon, de Pullmantur, vindrà procedent de Màlaga i salparà cap a Palma de Mallorca

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 15:18

Al voltant de 650 turistes, majoritàriament de nacionalitat espanyola, arribaran a Tarragona amb el creuer Horizon, de la companyia Pullmantur, aquest dimarts. El vaixell, que és el cinquè d'aquesta temporada que atraca a les instal·lacions tarragonines, i que ja va visitar el Port de Tarragona l'any passat, arribarà a les 9 del matí procedent de Màlaga. Estarà a Tarragona fins les 22 hores del mateix dimarts, quan salparà cap a Palma de Mallorca.



El creuer Horizon navega amb bandera de Malta, té una eslora de 208 metres, una mànega de 29 metres, i un calat màxim de 7,7 metres.



El desplaçament dels passatgers amb autobusos i taxis des de la terminal de creuers fins la ciutat es realitzarà pel passeig de l’Escullera. Per aquest motiu, des de dilluns a les 00.01 hores i durant tot el dimarts, els vianants només podran utilitzar el carril pintat de color verd del passeig de l’Escullera. Per la seguretat dels propis vianants, no estarà permès l’accés a patinadors ni ciclistes.