Tarragona batega amb Sant Jordi

La Rambla Nova s'omple de gom a gom per comprar llibres i roses

Actualitzada 23/04/2017 a les 16:38

La Rambla Nova, epicentre de Sant Jordi a Tarragona, s'ha omplert de tarragonins que aprofiten el dia assolellat per passejar i comprar la rosa i els llibres. Els llibreters i floristes creuen que el fet que la Diada caigui en diumenge farà que la màxima afluència de gent es concentri al migdia i, a la tarda, de sis a vuit. Els llibreters porten des de dimecres fent venda i, per això, creuen que el balanç total serà molt semblant al d'un Sant Jordi laborable, i potser millor que l'any passat, quan a mitja tarda va caure un ruixat que va obligar a tancar les parades abans d'hora. Les darreres obres d'autors locals, com Margarida Aritzeta, Olga Xirinacs o Francesc Valls Calçada, a més del Tarragona kitsch, estaran entre els més venuts a la demarcació.



Ricard Espinosa, un dels socis de la llibreria La Capona, creu que «les vendes funcionaran molt bé» perquè el fet que la Diada caigui en diumenge ha fet que «s'hagi allargat el Sant Jordi» a la llibreria. «La gent s'ha avançat i han fet compra dissabte, però també des de dimecres i dijous», ha explicat des de la parada a la coca central de la Rambla. Així, les vendes de llibres es mantindran en la mateixa línia que en anys anteriors. «Hi hagi crisi o no, sempre funciona Sant Jordi. I que no el toquin! Sant Jordi sempre ha de ser laborable», ha demanat Espinosa.