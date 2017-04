Participar a la Bicicletada popular et pot fer volar

L’organització sorteja un vol entre els inscrits

Actualitzada 22/04/2017 a les 18:21

El proper diumenge 30 d’abril es disputarà la 27ª edició de la Bicicletada popular de Tarragona. Un dia abans, el dissabte 29, el cel tarragoní acollirà una nova edició de l’exhibició aèria per part dels pilots de l’equip Bravo 3 Repsol.Des de l’organització han iniciat un sorteig que consisteix en un vol en una avioneta del CESDA per tal de gaudir d’aquesta exhibició des de l’aire. Per tal d’optar a guanyar aquest premi, cal ser major d’edat i inscriure’s a la Bicicletada popular abans del proper dilluns 24 d’abril.A la pàgina webhi ha tota la informació sobre aquest sorteig, així com l’apartat per tal de formalitzar la inscripció a la Bicicletada. Durant el dia de l’exhibició aèria hi haurà un estand per tal d’inscriure’s, això sí, sense optar al premi.