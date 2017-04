La Salle elimina els desavantatges en l'esport

Un grup d’alumnes del centre tarragoní organitzen les primeres paralimpíades

L’esport de competició acostuma a fer diferències entre els atletes. N’hi ha que guanyen i n’hi ha que perden, malgrat aquella màxima que vol fer entendre que la importància rau en la participació. Tot i així, també existeix la idea que l’esport serveix per unir i pot esdevenir una eina d’inclusió. Això és el que han aconseguit un grup d’alumnes de La Salle Tarragona gràcies a l’èxit de les seves primeres paralimpíades.



Des de l’assignatura Aprenentatge i Servei que cursen a l’escola tarragonina, es van proposar organitzar unes olimpíades destinades a la inclusió, a fer participar aquelles persones que, malauradament, tenen certes dificultats a l’hora de poder competir. Gràcies a aquest grup, format per una quinzena d’alumnes, prop d’una cinquantena de persones amb alguna discapacitat psíquica o física s’han convertit en autèntics atletes protagonistes dels seus Jocs Paralímpics.



Des de les deu del matí d’aquest dissabte, les instal·lacions de La Salle han acollit diverses competicions esportives com curses de relleus, ping-pong, futbol, llançament de pes o bàsquet. L’objectiu principal era convertir en protagonista la faceta inclusiva de l’esport. En tot moment s’ha respirat un aire de germanor i de festa lluny de les tensions que comporten, sovint, les competicions esportives. No hi ha hagut celebracions parcials. Tothom ha celebrat l’èxit de tothom, des dels esportistes fins a la quinzena d’alumnes organitzadors.



Sota el lema ‘The DISability is not a DISadvantage (La discapacitat no és un desavantatge), les paralimpíades de La Salle han estat tot un èxit. La cita, tot i tractar-se d’una assignatura, ha estat organitzada íntegrament pels alumnes que l’han cursat. En total han aconseguit reunir una cinquantena de participants, que han comptat amb l’acompanyament i animació dels Castellers de la Il·lusió, una colla formada, també, per castellers que fan de la seva discapacitat una eina d’unió.