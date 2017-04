La Muntanyeta recorda Jaume Marí

El centre ha acollit un acte en memòria del que va ser director general de l’entitat

La mort de Jaume Marí, director general del centre La Muntanyeta, el passat 12 d’abril va deixar tocada l’entitat. Tot i així, el centre ha volgut recordar la figura de Marí en un acte de record, que s’ha celebrat aquest dissabte al migdia.



Segons Alba Porta, responsable de comunicació de La Muntanyeta, ha sigut «un acte senzill però sentit», obert a tothom que volgués recordar un Jaume Marí que ho va donar tot per l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona. A La Muntanyeta s’hi han reunit «tots aquells que l’han estimat» per donar l’últim adéu des de la que «va ser casa seva i és on li hagués agradat acomiadar-se».



L’acte ha constat de diversos parlaments i paraules de record cap a Jaume Marí, algunes de les quals representades per Raúl Iván Perales, que ha posat veu als sentiments dels alumnes del Centre Ocupacional Gresol. També han recordat la figura de Jaume Marí la presidenta de l’APPC, Rosa Maria Rizo, o la presidenta de la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral, Mercè Batlle.



Al centre La Muntanyeta també s’ha habilitat un llibre de signatures per recollir els últims desitjos i records per a Jaume Marí. L’acte ha conclòs amb un pilar de la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Diverses personalitats del consistori tarragoní també han recordat Marí en l’acte d’aquest dissabte.