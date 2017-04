Flors i espelmes al Francolí en honor al Poble Gitano

Tarragona celebra el Dia Internacional amb un record a la comunitat gitana

Actualitzada 22/04/2017 a les 14:17

Aquest dissabte, 22 d’abril, Tarragona ha celebrat el Dia Internacional del Poble Gitano. Malgrat que aquesta festivitat es celebra el 8 d’abril, el consistori tarragoní ha decidit fer els actes de commemoració aquest dissabte.



La jornada ha començat al Pati Jaume I de l’Ajuntament, on s’ha dut a terme l’acte protocol·lari. Representants de l’associació gitana de Tarragona, acompanyats per membres del consistori local, han fet els seus parlaments en els que han ressaltat la importància de la unió i el respecte entre el poble gitano i qualsevol ètnia. A més, també s’ha inaugurat l’exposició ‘600 anys de l’arribada del Poble Gitano a Catalunya’.



L’acte que ha estat carregat de més emotivitat i sentiment ha estat la tirada de pètals de flors i espelmes al riu Francolí. Passades les dotze del migdia, gairebé una cinquantena de representats del Poble Gitano, acompanyats per diverses autoritats, han realitzat un dels rituals més especials de l’ètnia. Les dones han llençat pètals de flors que el corrent del riu s’ha emportat, malgrat alguna mala jugada del vent. Els homes han estat els encarregats d’encendre unes espelmes que, juntament amb els pètals, han recorregut el Francolí.



Aquesta ofrena, que s’ha dut a terme a la zona de riu propera a l’Avinguda Ramón y Cajal, ha estat carregada de simbolisme. Just abans de llançar els pètals i les espelmes a l’aigua, el Poble Gitano ha recordat a totes aquelles persones de la seva ètnia que van lluitar per aconseguir el reconeixement. Tot i així, no han amagat que encara cal lluitar molt per aconseguir la igualtat per als gitanos dins la societat, fet pel qual actes com el d’aquest dissabte demostren la necessitat i la capacitat d’unió del Poble Gitano.