Els treballadors de Bic Graphic a Tarragona opten per la vaga

Anuncien una aturada el 2 de maig, a més de participar en la manifestació del dia 1

22/04/2017

Els treballadors de Bic Graphic de la fàbrica de Tarragona han decidit aquest dissabte en assemblea convocar una vaga durant tot el dia el 2 de maig. La decisió l’han pres l’endemà que la direcció de la companyia anunciés als representants la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO) per extingir 136 contractes, un 36% de la plantilla. En una trobada al Centre Cívic Sant Salvador, on han assistit més de 200 persones, s’ha acordat també la participació dels treballadors en la manifestació de l’1 de maig a Tarragona, on aniran vestits de taronja, així com la previsió de fer un tall de carretera a l’autovia com a protesta en un dia que encara s’ha de concretar.La presidenta del comitè d'empresa, Rebeca Morillo, ha explicat a l’ACN que la decisió s’ha pres després de la «poca voluntat» de l’empresa per negociar mesures alternatives als acomiadaments.



Els treballadors no han descartat la possibilitat de fer més aturades si la situació no millora i la direcció continua sense voler negociar. Així, han plantejat fer una aturada total el 2 de maig i han obert la possibilitat de demanar aturades pels quatre dies que tenen reunió amb l'empresa. «De moment, volem començar amb un dia i veure què passa», ha explicat Morillo, que creu que la pressió de la plantilla podria fer canviar l'opinió a Bic Graphic i negociar amb els treballadors les condicions.



La presidenta del comité d'empresa no descarta altres accions de protesta. El comité, en canvi, presenta mesures alternatives a l'ERO com suspensions o reduccions de jornada, que no implicarien l'extinció dels llocs de treball.