Una jornada de portes obertes descobreix el campus Sescelades a centenars de persones

El campus ha organitzat aquest divendres prop de setanta activitats lúdiques, científiques i educatives per a totes les edats

Actualitzada 21/04/2017 a les 19:30

Activitats científiques adaptades a tots els nivells de coneixement, esports, visites teatralitzades, xerrades, activitats d’innovació, contes, música, tastos de vins i molts tallers: d’enologia, de química, d’enginyeria, de prehistòria i un llarg etcètera. Prop de setanta activitats amb un objectiu comú: donar a conèixer el campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili (URV) a la ciutadania i a tota la comunitat universitària «i no només el campus, sinó tot el que s’hi fa», destaca Luís Marquès, degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i un dels responsables de la comissió organitzadora.



En l’organització s’hi han implicat representants de les facultats, escoles i diferents serveis que han dissenyat una tarda lúdica, científica i educativa pensada per a públic de totes les edats i coincidint amb els 25 anys de la Universitat. La comissió de l’activitat 'Descobreix el campus Sescelades' ha preparat prop de 70 activitats per oferir la possibilitat de descobrir tot allò relacionat amb la docència, la recerca i la transferència que es fa a la Universitat i a la resta d’estructures de recerca i innovació del campus, com ara al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació, a l’Institut Català d’Investigació Química o a l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social.



La jornada ha començat a dos quarts d’una del migdia amb una actuació de piano, a càrrec del pianista Kiev Portella, i a partir d’aquí, amb un vermut i una fideuà s’han iniciat els actes, que s’han fet una part als espais oberts del campus i l’altra a les aules, laboratoris i als CRAI. Per donar a conèixer tot el campus, el tren turístic de Tarragona ha realitzat recorreguts pel campus durant tota la tarda.