Tarragona acull la primera jornada dedicada a la protecció dels gats

La Coordinadora Felina de Tarragona organitza un esdeveniment amb experts de referència estatal en gestió felina i proteccionisme en el seu primer aniversari

Actualitzada 21/04/2017 a les 09:49

La Coordinadora Felina de Tarragona organitza el proper dissabte 22 d’abril a la Sala d’Actes de l’Ajuntament la primera Jornada Felina per tal de celebrar el seu primer aniversari. L’esdeveniment està dirigit als professionals i voluntaris de protecció felina i comptarà amb experts de referència estatal en gestió felina i proteccionisme.La regidora de Polítiques d’igualtat i Serveis a la Persona de l’Ajuntament, Ana Santos, obrirà la jornada. Des de les deu del matí fins a les sis de la tarda, se succeiran cinc ponències sobre la gestió de colònies, el proteccionisme i el maltractament animal.La presidenta de Plataforma Gatera, Agnes Dufau, explicarà l'experiència de la gestió felina a Barcelona, un model a seguir. Per la seva banda, el veterinari del Grup d’Estudi de Medicina Felina d’Espanya (GEMFE) analitzarà els punts claus per controlar una colònia mitjançant el mètode CER (Captura/Esterilització/Retorn).També oferirà una ponència la memdre de FAADA Alba Jornet. Ella explicarà les dificultats que representa per a la protecció animal que en la comunitat coexisteixin dues bases de dades diferenciades de registre d'animals: ANICOM, pública i gratuïta, i AIAC, privada i propietat del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. Per altra banda l’activista Araceli Tembleque, de Progat Catalunya i Gestió Ètica Animal, explicarà perquè la retirada i tancament dels gats lliures és una gestió ineficaç i inacceptable a nivell legal, ètic i econòmic.Per últim, la doctora i criminòloga Núria Querol, presidenta del programa Viopet i consultora del FBI a EUA -on el maltractament animal ha estat catalogat com a delicte contra la societat- s'endinsarà en l'estreta relació entre la violència contra els animals i la violència interpersonal i de gènere.L'assistència a l'esdeveniment és gratuïta, però es requereix inscripció prèvia