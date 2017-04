«Sempre és sorprenent un Sant Jordi a Tarragona»

Entrevista a l'escriptor Marcelo García, autor del llibre Cartas de amor después del ecocidio

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 20/04/2017 a les 21:17

—Vostè va ser el primer guanyador del premi Vuela la cometa d’Arola Edicions. Li va canviar la vida?

—La veritat és que havia tingut experiències prèvies, amb d’altres premis més petits, però sincerament hi ha hagut un gran canvi després de rebre el premi.



—Ha tingut una gran repercussió respecte la seva carrera com escriptor?

—El cert és que sí. A Tarragona ho he notat, però a Astúries i Cantàbria em tracten com un autor consagrat (riu). Guanyar el premi Vuela la cometa amb Cartas de amor después del ecocidio va significar fer un gran salt.



—La seva obra tracta el tema del canvi climàtic. Creu que pot ajudar a conscienciar la societat?

—Tot i que al principi ho vaig veure com un recurs literari, al final em vaig obsessionar amb el canvi climàtic. La meva novel·la és gairebé científica, tota la documentació és verídica. Espero que serveixi per remoure consciències.



—Diumenge viurà el dia de Sant Jordi a Tarragona. Està nerviós?

—Tot i que és la cinquena vegada que vinc, ho estic. Quan vinc a Tarragona per Sant Jordi sempre em sorprenen, i em fa moltíssima il·lusió.



—Espera vendre molts llibres el diumenge?

—El cert és que mai pregunto als meus editors quants llibres he venut, perquè em fa por la seva resposta (riu).