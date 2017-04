Reclamen millores als trens de Tarragona amb un viatge entre Barcelona i Madrid

Ecologistes en Acció i CGT organitzen la protesta el dissabte 22 d'abril

Redacció

Actualitzada 21/04/2017 a les 20:00

Ecologistes en Acció i CGT organitzen un viatge reivindicatiu entre Barcelona i Madrid el dissabte 22 d'abril pel compromís en l'obligació de lluitar per mantenir o millorar la prestació de serveis als usuaris en les línies de ferrocarril convencional de Tarragona. En aquest sentit, des de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat (Pdf.Camp), recolzen la protesta i acompanyaran el tren reivindicatiu en una part del seu recorregut en el seu pas per l'Estació del Camp, a les 10 hores del matí de dissabte.



«Considerem que els trens de rodalies i regionals, en aquest cas de llarga distància, són una alternativa imprescindible per cobrir les necessitats reals de mobilitat dels ciutadans», argumenten des de Pdf.Camp. La plataforma, a més de les demandes, continua treballant per poder presentar propostes que col·laborin en la planificació dels nous corredors coherent amb les possibilitats del territori, i que permeti millores efectives també per al desenvolupament d'un servei de viatgers de més altes prestacions, mitjançant la instal·lació d’un intercanviador d’eixos d’alta velocitat i un ample ibèric a fi de garantir, per la línia actual, l‘alta velocitat regional als nuclis urbans de les ciutats del Camp.



La plataforma reclama, de nou a les administracions, un compliment dels compromisos d'inversió en millores, tant de les instal·lacions com del material, i la unió de la societat, usuaris i ciutadans, per defensar un ferrocarril «de tots i totes per a tots i totes».