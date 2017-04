«Mai he viscut un Sant Jordi i em fa molta il·lusió»

Entrevista a l'escriptor Daniel Morales, autor del llibre ‘Habrá valido la pena’, premi Vuela la Cometa

Carles Gosálbez

Actualitzada 20/04/2017 a les 21:09

—Vostè és de Màlaga, resideix a Granada i aquest diumenge viurà el seu primer Sant Jordi i ho farà en primera persona a Tarragona.

—Em fa il·lusió per què és un dia molt especial, clau, no solament a Catalunya si no arreu per què és del dia del llibre.



—Mai ha estat a Catalunya per Sant Jordi fins ara?

—Mai. Aquesta és la segona vegada que vinc a Tarragona. La primera va ser per recollir el premi Vuela la Cometa, d’Arola Edicions. Va ser l’any passat quan vaig venir.



—I aquest any, signarà la seva novel·la, Habrá valido la pena, a la Rambla Nova, al cor de la ciutat?

—Sí. Serà el segon cop que vinc a Tarragona i em permetrà conèixer com es viu Sant Jordi aquí. Sé que és molt especial, però no sé què em trobaré. Serà un dia diferent, això segur.



—Aquest Sant Jordi presenta la novel·la que va guanyar Vuela la Cometa, la seva primera.

—El llibre encara no ha sortit i ja veurem quina és l’acollida que té. Aconseguir el premi m’ha donat ganes de seguir escrivint. Aquest premi va ser molt important per què els organitzadors li posen molta estima.



—Com va ser la seva primera estada a Tarragona, quan va venir a recollir el premi?

—Em van acollir com a un membre més de la família.



— Uns mesos després, torna per signar llibres, un fet inusual tractant-se de la seva òpera prima.

—Com he dit abans, no conec res de Sant Jordi, en el sentit de viure aquesta diada en primera persona, i la primera vegada que hi vinc ho faig com a autor. Estic expectant. Sant Jordi és un dia gran, relacionat amb el llibre, un fet que no ocorre cada dia. Serà bonic participar–hi. Aquesta diada diu molt de la gent d’aquí.



—Vostè és jove, ha fet el seu debut com a novel·lista, però abans escrivia contes per a nens.

—Aquesta ha estat la meva trajectòria fins ara. Estava escrivint un conte i, un dia, em vaig adonar que, de fet, estava escrivint una novel·la.



—Quines són les claus de Habrá valido la pena?

—Una noia alemanya, jove, de divuit anys, Hannah, arriba a Espanya. És una bona estudiant, una noia bonica que ho té tot perquè les coses li vagin bé a la vida, però no està tranquil·la. Ve a Espanya a la recerca de respostes i s’acaba fincant en una sèrie d’aventures, algunes extravagants i altres tendres. Tot es complica.