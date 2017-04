Les Coques guanya 'Joc de Cartes', el nou espai de competició gastronòmica de TV3

El programa va començar aquest dijous i en la primera edició van participar quatre restaurants de la Part Alta de Tarragona

Actualitzada 21/04/2017 a les 10:45

El restaurant Les Coques ha estat el guanyador del programa 'Joc de Cartes', un nou espai de TV3, Televisió de Catalunya que s'estrenava aquest dijous i que està dedicat a la competició gastronòmica. La dinàmica de l'espai consisteix a aplegar 4 restaurants d'una mateixa localitat i fer-los competir entre ells a través de les puntuacions que es realitzen entre els responsables de cada restaurant.Marc Ribas, el presentador de 'Joc de Cartes', juga un paper fonamental en el resultat final perquè realitza una 'votació de qualitat' que com va passar en el primer programa emès ahir, pot acabar modificant el resultat provisional que els restaurants s'atorguen entre si.En el cas de Tarragona, a més de Les Coques hi van participar el restaurant Barhaus, l'Entrecopes i les Voltes, tots ells ubicats a la Part Alta de la ciutat.Després d'un 'tots contra tots' en què els quatre restauradors i el presentador feien el circuit per cadascun dels establiments es va fer la trobada final en què es descobrien les puntuacions que s'havien atorgat entre ells. En aquesta ronda, la millor valoració va ser pel Barhaus, seguit per les Coques i les Voltes amb la mateixa puntuació i finalment l'Entrecopes.Un cop descoberta la votació del presentador, els quatre responsables dels restaurants els porten dins la furgoneta del programa fins a l'establiment guanyador sense que sàpiguen quin és, ni on van (els vidres estan enfosquits).Finalment, la votació de Marc Ribas va capgirar el resultat inicial. Guanyava les Coques, les Voltes quedava en segon lloc, l'Entrecopes se situava tercer i el pitjor resultat va ser per a Barhaus. El guanyador, les Coques, es va endur un premi de 5.000 euros per invertir en el restaurant.El programa sencer: AQUí