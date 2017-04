Es posa la primera pedra d'un jardí que atraurà les papallones a Sescelades

Els invertebrats podran alimentar-se i reproduir-se en aquest nou espai

Redacció

Actualitzada 21/04/2017 a les 16:28

El Jardí de les Papallones, que s'ubicarà a Sescelades, entre la passarel·la d'entrada al CRAI i l'edifici E1 d'aules del Campus, està més a prop. Aquest divendres, la Universitat Rovira i Virgili i Repsol han participat en un acte conjunt en el qual s'ha posat la primera pedra d'aquest futur espai, que tindrà una superfície d'entre 200 i 300 metres quadrats.



Les floracions de les plantes que hi haurà en aquest jardí atrauran les papallones, les quals podran alimentar-se i reproduir-se en aquest nou espai. D'aquesta manera, es podrà recuperar part de la qualitat natural original de l'espai que ocupa el Campus Sescelades, ubicat sobre antics conreus abandonats. A més, el Campus fa de frontera entre la zona urbana i l'entorn natural, la qual cosa facilitarà l'arribada de papallones, aus i insectes, que de fet ja es veuen habitualment al Campus.



Al Jardí de les Papallones hi haurà plantes amb necessitats hídriques baixes i no s'hi aplicaran tractaments de plagues amb insecticides de síntesi, tot i que puntualment es podran utilitzar productes naturals per tractar infestacions no desitjades. L'objectiu no és crear un jardí amb plantes perfectes, sinó un espai dinàmic, en què l’activitat de les erugues es reflectirà en la integritat de les plantes. A més, la seva aparença anirà evolucionant, ja que algunes espècies s'aniran replantant cada cert temps, mentre que d'altres tindran vides llargues. Tot plegat fa que el Jardí de les Papallones sigui un espai idoni per afavorir la preservació de la biodiversitat local.



La construcció d'aquesta zona anirà a càrrec d’una empresa especialitzada en la creació de jardins d'aquest tipus. Alguns antecedents a aquesta actuació són el de la Reserva de papallones de Colonial a Sant Cugat, o el del prat de les papallones de Mas Ratés a Viladecans.