El nou Mercat Central, protagonista d'un concurs fotogràfic d'Instagram

Els interessats podran publicar fotografies a la xarxa social amb el hashtag #NouMercatTGN fins el 15 de maig

Actualitzada 21/04/2017 a les 20:47

Entre de les diverses activitats que s’han organitzat per dinamitzar el nou Mercat Central de Tarragona, Espimsa convoca, a partir d'aquest 21 d’abril, un concurs fotogràfic a Instagram a través del perfil que l’Ajuntament de Tarragona ha obert recentment en aquesta xarxa social. L’objectiu de la iniciativa és incentivar que els ciutadans mostrin la seva visió personal d’aquest equipament ciutadà, joia del Modernisme remodelada recentment, i de la vida comercial i social que té lloc al seu interior.Les persones que vulguin participar-hi podran publicar les imatges amb l’etiqueta #NouMercatTGN a Instagram fins el 15 de maig de 2017 a les 23 h. Posteriorment, l’organització farà una preselecció de 5 imatges finalistes, les quals es compartiran al perfil d’Instagram de @tgnajuntament, per tal que els mateixos usuaris de la xarxa puguin decidir, amb els seus vots, les 2 guanyadores. Els premis s’atorgaran segons el nombre de m’agrada que rebin les fotografies i seran els següents:D’altra banda, per complementar aquesta acció participativa 3.0, aquest divendres s’ha organitzat una visita al Mercat Central per a instagramers. Els usuaris interessats s’hi havien inscrit prèviament a través d’Instagram, i han gaudit d’un recorregut per diferents parts de l’edifici. L’instawalk ha comptat amb el guiatge de personal tècnic d’Espimsa, que ha intervingut en el procés de remodelació de l’edifici, i també amb la presència de la consellera i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando.