El tarragoní Jesús Ma del Cacho representarà Barcelona al certamen Mister Cosmos España

La semifinal tindrà lloc el 28 de maig a Madrid

Redacció

Actualitzada 21/04/2017 a les 17:46

Jesús María del Cacho, un jove actor i model tarragoní de 28 anys, ha estat escollit per representar Barcelona al certamen Miss i Mister Cosmos España.



En la seva carrera de model representarà, per 5è cop, les terres catalanes. Va ser Mr. Internacional Catalunya 2013; Cavallero de Barcelona 2014; Mr. Universo Tarragona 2015; Guapo de Catalunya 2015, quedant finalista entre els 9 primers guanyant la banda de Guapo Simpatía i, aquest any, representarà Barcelona com a Mister Cosmos 2017.



El dia 28 de maig tindrà lloc la semifinal a Madrid, on seleccionaran 25 representants de cada província, i més endavant es disputarà la final del certamen.