Xirinacs és l'estrella de l'univers d'Arola Editors per Sant Jordi

Presenta prop de cinquanta llibres, amb predomini d’autors de les comarques tarragonines

Actualitzada 19/04/2017 a les 20:30

Olga Xirinacs, Núria Gómez, Francesc Valls–Calçada, Xavier Climent Àngel–O. Brunet, Antoni Coll o Joaquín Biendicho són alguns dels autors que presenten llibre aquest Sant Jordi. El responsable de l’editorial, Alfred Arola, va manifestar que «seguim en la mateixa línia, editant autors del territori i la col·lecció de teatre». L’acte es va dur a terme a bord del vaixell Tarragona Blau, «un lloc agradable per parlar de les prop de cinquanta novetats que presentem», va dir Arola qui, va referir-se a Olga Xirinacs com «la nostra estrella» quan va començar a citar els autors i els seus treballs.



Olga Xirinacs va manifestar a Diari Més que en Reencarnacions miserables, la seva darrera novel·la, el personatge és Eusebius Frank, «un bessó que parla amb el seu germà quan és a la panxa de la mare i que es reencarna amb memòria». Xirinacs planteja preguntes com «què és l’ànima, si aquesta es va crear en els inicis dels temps o es renova segons les necessitats i quan arriba al cos». «Plantejo trenta preguntes, també sobre els àngels», va dir.



Per la seva banda, Núria Gómez presenta Xiuxiueig literari, un recull d’articles periodístics, «el deu per cent del miler que he escrit, en els quals defenso els drets de la dona i parlo de personatges de Torredembarra». I Francesc Valls–Calçada aporta Un regal per al führer. «Dedico aquest llibre a Moshe Haellion, un dels pocs supervivents d’un camp de concentració nazi a Salònica, on van morir més de 75.000 persones».