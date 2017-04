Veïns de la Part Alta enxampen a lladres intentant robar els cables d'una façana

Els individus han pogut escapar després que veïns que feien la vigilància nocturna els descobrissin in fraganti

Actualitzada 20/04/2017 a les 19:23

Veïns de la Part Alta de Tarragona han enxampat in fraganti, la nit d'aquest dimecres cap a dijous, uns individus que estaven intentant robar el cablejat d'una façana d'una casa del carrer Arc d'en Toda, pròxim a la plaça de Sant Miquel. Els veïns estaven realitzant una patrulla urbana de vigilància noctura a causa de l'onada de robatoris i actes incívics que està patint la zona durant les nits, quan han descobert a les persones arrencant el cablejat de la façana. En adonar-se de la presència dels veïns, els presumptes lladres han començat a córrer per escapar-se del lloc dels fets.



Els veïns no han pogut localitzar, posteriorment, els individus, i per ara no s'ha procedit a la denúncia dels fets perquè les persones no han estat identificades. El cablejat, per ara, penja de la façana, i es pot comprovar com ha estat arrencat dels punts de suport. Tot sembla indicar que els lladres volien manllevar els cables per apropiar-se del coure del seu interior. Aquest metall té un mercat de compra venda molt ampli.



Lucas Balbino, portaveu de l’Associació de Veïns de la Catedral, a més de denunciar els fets, també explica que la Part Alta de la ciutat està sent l'escenari, últimament, de molts actes incívics. Pintades a les parets, destrosses del mobiliari urbà, robatoris a domicilis i intents de robatori que acaben amb portes i panys trencats, així com amb altres danys a les façanes de les cases, són el dia a dia amb el qual han de conviure els veïns de la zona.