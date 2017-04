Primark obrirà el 14 de juny a Tarragona

La companyia de roba irlandesa ha anunciat la data de l'obertura

Redacció

Actualitzada 20/04/2017 a les 12:56

L'obertura de la botiga de Primark a Tarragona ja té data. L'establiment obrirà les seves portes el proper 14 de juny, tal i com ha confirmat la companyia de roba irlandesa a Diari Més. La botiga obrirà al Parc Central i serà el primer establiment de la marca a la demarcació de Tarragona. L'establiment de roba ocuparà part de l'espai que abans tenia el supermercat Eroski a la planta baixa del centre comercial.



El passat mes de febrer, Primark va començar a realitzar un procés de selecció de personal per a la botiga, buscant persones que poguessin realitzar les funcions de Responsable de Departament, Responsable de Botiga, Responsable de Recursos Humans i Dependents, entre d'altres.



La cadena irlandesa té previst invertir 50 milions d'euros amb botigues d'Espanya -Palma de Mallorca, València, Bilbao i Tarragona-. Primark va facturar a Espanya en el seu últim any d'exercici final 920 milions d'euros. Ja suma 41 botigues a l'Estat i, enguany, ha complert 10 anys a Espanya liderant el mercat en nombre de clients i de peces venudes.