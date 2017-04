La sala Trono presenta 'Els tres aniversaris', la primera coproducció després de tancar el teatre

Inspirada en un clàssic de Txèkhov, l'obra estrena gira als teatres de Tarragona, Valls i Reus, i també es portarà a la Villarroel i al Teatre de Salt

Actualitzada 20/04/2017 a les 15:12

Un mes després d'abaixar definitivament el teló, la sala Trono de Tarragona ha presentat aquest dijous una nova coproducció, de bracet amb la resta de teatres de la ciutat, de Valls, el Bartrina de Reus i La Villarroel de Barcelona, i amb la col·laboració del Teatre de Salt. Es tracta d''Els tres aniversaris', una trama que beu de 'Les tres germanes' de Txèkhov, entre la comèdia i el vodevil, amb sis personatges, escrita per la jove alemanya Rebekka Kricheldorf. Protagonitzada per Anna Alarcón, Rosa Boladeras, Miranda Gas, Joan Negrié, Victòria Pagès i Albert Triola, i dirigida pel gironí Jordi Prat, aquesta obra vol projectar la «marca de Tarragona». Primer es representarà al territori i a la tardor iniciarà gira. De moment, ja té una desena de representacions confirmades a una setmana d'estrenar-se.



El divendres 28 d'abril serà l'estrena al Teatre Metropol de Tarragona, on precisament aquest dijous s'ha fet la presentació d'aquesta coproducció de la sala Trono, la primera des que va abaixar definitivament el teló. Ja s'hi treballava, però, des de feia temps. Joan Negrié, de la sala Trono i també actor al muntatge, ha reconegut la complexitat de l'obra. «No és una producció fàcil, són tres aniversaris, representen tres anys diferents, amb sis actors, calia qualitat i mereixia de mitjans, i vam pensar que, com que el CAER -el dissolt Centre d'Arts Escèniques de Reus- havia desaparegut, per què no ajuntàvem forces públiques de casa nostra amb producció amb segell de Tarragona», ha explicat.



Negrié, l'únic actor que ha assistit a la presentació, es va enamorar de l'obra quan la va veure fa quatre anys a Roma i es va afanyar a expressar a l'autora el seu interès de traduir-la al català i fer-la a Catalunya. Per la seva banda, el director del muntatge, Jordi Prat, ha assegurat que l'espectador no ha de ser un entès en l'obra de Txèkhov i conèixer 'Les tres germanes' per entendre 'Els tres aniversaris'. «És una obra absolutament independent, es pot seguir perfectament el fil dels tres aniversaris i anem veient, aniversari rere aniversari, que es repeteix el mateix fracàs perquè els personatges, que són tendres i alhora cínics, no han aconseguit res d'allò que anhelaven», ha detallat Prat.



Ambientada a Alemanya, la trama tracta sobre el fracàs de tenir-ho tot per ser feliç i, malgrat tot, no aconseguir ser-ho. És el primer cop que la seva autora, Rebekka Kricheldorf, es representa a l'estat espanyol. L'endemà del Metropol, el 29 d'abril, l'obra es portarà al Teatre Principal de Valls, i el 30 d'abril, al Bartrina de Reus, mentre que a La Villarroel es podrà veure del 5 de maig a l'11 de juny. Els tres ajuntaments han assegurat que aquesta primera experiència no quedarà en anècdota i que aquesta línia de treball conjunta per exportar la «marca de territori» tindrà continuïtat. L'Ajuntament de Tarragona vol crear un espai comú on traslladar i potenciar aquest treball territorial.