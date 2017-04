La PAH vesteix de verd el BBVA de la Imperial Tàrraco

Nova protesta de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca

Actualitzada 20/04/2017 a les 15:33

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) ha protagonitzat, aquest dijous, noves accions reivindicatives en oficines del BBVA a Tarragona i Terrassa. El col·lectiu ha exigit que l’empresa es responsabilitzi de tots els casos de la gestora Anticipa -que gestiona les hipoteques de Catalunya Caixa, actualment propietat del BBVA-, que designi interlocutor vàlids i es reuneixi amb els afectats, i que garanteixi la dació en pagament a cost zero i el lloguer social en base als ingressos. A més, la PAH ha demanat l’anul·lació de l’IRPH sense diferencial, una solució habitacional per als casos de recuperació i la cessió d’habitatges a les administracions públiques per al lloguer adreçat a famílies vulnerables.



Amb crits de «Sí que es pot!», xiulets i pancartes, unes 150 persones pertanyents a les PAH de tota la demarcació han irromput aquest dijous al matí a la sucursal del BBVA a la plaça Imperial Tarraco, a Tarragona. La coordinadora de la PAH de Tarragona, Carme Lleyda, ha explicat que la d’aquest dijous ha estat una acció conjunta a oficines del BBVA per reclamar que es faci càrrec dels casos que ha rebut de Catalunya Caixa i de la gestora Anticipa, i que «no es passin la pilota els uns als altres».



Segons la PAH, només a la ciutat de Tarragona hi ha uns 140 casos de famílies que mantenen litigis oberts amb entitats bancàries, dels quals un mig centenar corresponen al BBVA. Juan Manuel Bravo, de la PAH del Vendrell, ha afegit que a la capital del Baix Penedès aquesta entitat hi té moltes famílies afectades, «algunes amb situacions molt dramàtiques en què el banc els ha deixat amb un deute de per vida».