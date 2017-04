La CUP vol estudis arqueològics i paisatgístics de la Budellera

Un cop més, rebutja la urbanització d’un nou barri i demana la participació d’experts

El grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona presentarà al pròxim ple una moció per afavorir la preservació de les restes arqueològiques i el paisatge actual de la Budellera, on s’ha previst la creació d’un nou barri amb la construcció de prop de 5.000 habitatges. Aquest projecte afectaria de manera molt negativa a l’entorn natural de la zona.



Aquest grup municipal va recordar ahir en roda de premsa que «el desplegament del PPU24 la Budellera no compta amb el vistiplau d’experts en territori i en arqueologia» i considera imprescindibles que professionals d’entitats com l’ICAC, l’Observatori del Paisatge o professors del Departament de Geografia de la URV facin un estudi exhaustiu de la zona. «Aquest espai és ric en patrimoni històric, tal com indiquen el Catàleg de Béns del POUM i la Carta Arqueològica», va manifestar l’arqueòloga Eva Miquel.



En la roda de premsa, Miquel va comentar que a la zona «hi ha camins antics fossilitzats que expliquen com funcionava el territori antigament, una vil·la romana o una cabana de pedra seca, entre altres elements que són patrimonials i que cal conservar». «Són propostes constructives per fer millor les coses», va subratllar l’arqueòloga.



Per la seva banda, la portaveu de la CUP a l’Ajuntament, Laia Estrada, va recordar que «nosaltres insistim en el fet que som contràries a la urbanització de la Budellera, però ara que el pla comença de zero cal aprofitar per fer les coses millor, la qual cosa no és gaire difícil». Amb la presentació de la moció, «insten el govern a sol·licitar l’emissió d’informe d’impacte i integració paisatgística de la Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge durant el procés de l’aprovació inicial del PPU-24».



Estrada va firmar que cal prioritzar les noves línies que planteja la Generalitat, «d’apostar pel reciclatge» urbanístic, i va recordar que «a Tarragona hi ha 15.000 pisos buits i, per tant, estem d’acord amb el Govern en el sentit que no s’ha de trinxar el territori». La portaveu cupaire va afirmar, per altra banda, que el pla previst per urbanitzar la Budellera, ara retirat després de les protestes ciutadanes, «era horrorós, com així ho va entendre la Comissió d’Urbanisme». Estrada va remarcar que «molta gent està en contra del PPU24, tan ciutadans com veïns i investigadors de la URV i de l’ICAC, i seria una temeritat repetir els errors comesos».