Quatre homes amb roba militar i la cara tapada han assaltat les instal·lacions dels dos clubs i només s'han endut diners

Redacció

Actualitzada 19/04/2017 a les 12:20

La matinada d'aquest dimecres ha estat negre pels dos clubs de tenis que estan ubicats a la zona de Cala Romana a Tarragona. Tant el Club Tennis Tarragona com el Club Tennis Park han estat víctimes de robatoris a les seves instal·lacions.



AL voltant de les 02.30 h de la matinada 4 individus amb la cara tapada i vestits amb caçadores d'estil militar han accedit a les instal·lacions del Tennis Tarragona forçant una porta. Han actuat molt ràpidament rebentant l'alarma de les instal·lacions, que no ha arribat a sonar. El que sí que s'ha mantingut actiu ha estat el sistema d'enregistrament de vídeo de seguretat.



Els lladres han estat dins el Club prop de dues hores i el seu objectiu eren els diners. Els primers càlculs dels responsables de l'entitat és que entre la recaptació del bar del dia, la de la perruqueria i la caixa general del club, els lladres s'han endut poc més de 2.000 euros.



Totes les taquilles dels socis de l'entitat s'han obert i han remenat el contingut dels despatxos, sense que s'hagi endut res més malgrat la presència d'ordinadors o raquetes de molt de valor.



En el cas del Club de Tennis Park, el lladres han forçat l'entrada principal del club i han inutilitzat els sistemes d'alarma i els d'enregistrament de vídeo de seguretat. Un cop dins les instal·lacions s'han centrat en els despatxos i han robat una quantitat de diners que hi havia a la caixa. Malgrat que encara està per determinar, fonts del mateix club assenyalen que els diners que s'han endut han estat pocs.



Els lladres no s'han endut material ni de la zona de gimnàs ni de material i l'única cosa que han trobat a faltar ha estat un mòbil del club. Agents de la unitat científica dels Mossos d'Esquadra estaven aquest dimecres al matí intentant recopilar evidències que els ajudin a la detenció dels lladres.



El personal de la neteja ha estat qui a les set del matí s'ha trobat amb les portes forçades i ha donat l'avís als responsables del centre esportiu.