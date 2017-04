El Comitè Internacional lloa la «perseverança» de Tarragona amb els Jocs Mediterranis

Les obres de la piscina olímpica començaran durant l’estiu, un cop anunciat el finançament de l’Estat

Actualitzada 20/04/2017 a les 19:49

El president del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (CIJM), Amar Addadi, ha felicitat aquest dijous a l’organització de Tarragona 2018 perquè, malgrat haver viscut «moments difícils» -que han acabat suposant el seu ajornament per un any-, la celebració de la cita esportiva està garantida. La delegació internacional es reuneix aquest dijous i divendres a Tarragona per avaluar la marxa del projecte.



Durant una visita a les obres de l’Anella Mediterrània, l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha admès que un cop confirmada l’esperada injecció econòmica per part de l’Estat, la tranquil·litat és «total i absoluta». Ballesteros ha avançat que, abans de l’estiu, començaran les obres de remodelació del velòdrom -amb un pressupost de 350.000 euros- i que, durant l’estiu, s’iniciaran els treballs per construir la piscina olímpica.



Amar Addadi i la resta de membres del comitè internacional han subratllat la transformació «extraordinària» que ha viscut l’Anella Mediterrània i han mostrat la seva «admiració pel treball fet i l’esforç realitzat». «Aquestes magnífiques infraestructures ens mostren que els Jocs seran un èxit, alhora que deixaran un important llegat per a Tarragona i el territori i, sobretot, per als seus joves», ha apuntat.



Per la seva banda, Ballesteros ha assegurat que, un cop confirmat el finançament de l’Estat, «aquests Jocs seran una realitat l’any vinent i volem que siguin els millors de la història». L’alcalde ha explicat que el comitè els ha felicitat per no haver «defallit malgrat les dificultats» i que, alhora, ells els han agraït la paciència per haver mantingut «el timó ferm» després d’anunciar l’ajornament.



Ballesteros s’ha felicitat pel fet que totes les institucions implicades formin ja «una aliança que ja comença a ser perfecta». La visita d’aquest dijous és la primera del CIJM després que l’Estat anunciés 10,5 MEUR per a l’esdeveniment -al qual acabarà aportant un total de 15 MEUR-. Precisament, dimarts vinent la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria, signarà el conveni pel finançament dels Jocs amb l’alcalde, en un acte oficial al qual també assistiran els ministres Montoro i Méndez de Vigo.



Pel que fa a l’estat de les obres, tot i que el ritme s’ha «relaxat» amb motiu de l’ajornament, «tot està anant exactament segons el calendari previst», segons Ballesteros. L’alcalde ha explicat que la reforma integral del velòdrom començarà abans de l’estiu amb un pressupost de 350.000 euros -pagats amb fons propis-, mentre que la piscina olímpica -a càrrec de l’Estat- es començarà a construir a l’estiu i s’enllestirà a finals d’any. L’alcalde s’ha mostrat convençut que els pressupostos de l’Estat s’aprovaran i que, en cas contrari, el govern espanyol recorrerà a «un pla B» per assegurar els recursos.



Aquest dijous al matí s’ha celebrat una reunió de la comissió tècnica i de la comissió mèdica i anti-doping, i també una comissió de coordinació del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis i el Comitè Organitzador de Tarragona 2018. A la tarda, la delegació ha visitat l’Anella Mediterrània a Campclar, on s’ha fet una plantada simbòlica d’arbres i s’ha descobert una placa commemorativa al costat de l’accés principal al recinte.