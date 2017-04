Dos camions col·lapsen el carrer Major en ple horari comercial

Els vianants han hagut d'esperar perquè no podien passar amb cotxets o carros de la compra

Elisabet Soler

Actualitzada 20/04/2017 a les 12:06

Dos camions han col·lapsat el carrer Major de Tarragona, el matí d'aquest dijous, en ple horari comercial. Els vehicles han estacionat en aquest carrer de la ciutat per tal de descarregar i repartir gènere en els establiments, però ho han fet fora d'horari de càrrega i descàrrega.



El fet que els dos camions de repartiment hagin aparcat molt a prop l'un de l'altre ha dificultat el pas dels vianants, que s'han mostrat indignats amb els repartidors. Per la seva banda els treballadors han manifestat que «ells només estaven fent la seva feina». Diverses persones han hagut d'esperar a que els vehicles marxessin per poder seguir el seu pas, ja que no podien passar pel carrer amb cotxets o carretons de la compra.



Els veïns i veïnes de la Part Alta ja han criticat en diverses ocasions l'incompliment de l'ordenança de circulació, tot posant èmfasi en l'incompliment dels horaris de càrrega i descàrrega. Tal com indica la normativa, els vehicles poden entrar en aquesta zona de la ciutat entre les vuit i les onze del matí per carregar o descarregar productes.