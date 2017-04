Alumnes de 4t d'ESO de La Salle Tarragona organitzen unes Paraolimpíades a l'escola

L’esdeveniment tindrà lloc el 22 d’abril i està previst que hi participin una cinquantena d’atletes

Redacció

Actualitzada 20/04/2017 a les 10:40

Diversos alumnes de 4t d’ESO de La Salle Tarragona organitzen unes Paraolimpíades que se celebraran el proper dissabte 22 d’abril a les instal·lacions del centre. L’esdeveniment, al qual es preveu que hi participin una cinquantena d’atletes, té l’objectiu que les persones amb discapacitat psíquica gaudeixin d’un dia lúdic a l’escola.



Les competicions començaran a partir de les 10 del matí i finalitzaran a la 1 del migdia. Es realitzaran proves de llançament de pes, 100 metres, ping-pong, cross, bàsquet i futbol, entre d’altres. Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar els valors de l’esportivitat i l’afany d’autosuperació entre els participants, més que no pas la competitivitat. En la jornada hi actuaran els Castellers de la Il·lusió, una colla castellera formada per persones amb discapacitats psíquiques.



El projecte d’organitzar unes Paraolimpíades l’estan duent a terme un grup d’alumnes de 4t d’ESO en el marc de l’assignatura Aprenentatge i servei, un programa estructurat en dos projectes que han de desenvolupar durant el curs tots els alumnes d’ESO.