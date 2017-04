Almenys 135 voluntaris realitzaran un recompte de persones sense sostre a Tarragona

L’acció serà la nit del 4 de maig i les inscripcions per participar continuen obertes

Actualitzada 20/04/2017 a les 15:03

Tarragona realitzarà el proper 4 de maig un recompte de les persones sense sostre que hi ha a la ciutat. Un total de 135 persones ha s’han apuntat per col·laborar en aquesta acció com a voluntàries i les inscripcions continuen obertes fins a finals de la setmana vinent. La iniciativa pretén fer un retrat del nombre de persones que dormen al carrer al municipi en aquella nit per tal de conèixer les necessitats i els perills.Els voluntaris s’organitzaran en petits grups als quals se’ls adjudicarà una zona de la ciutat i un responsable. Els participants rebran prèviament una formació per part de tècnics experts, així com un certificat de participació. Un cop elaborat el recompte, les dades analitzades serviran per poder saber l’estat de les persones que viuen sense sostre, i desenvolupar accions i projectes.Amb aquesta acció, Tarragona es suma a altres recomptes que s’han desenvolupat en altres ciutats a partir del projecte europeu The European end street Homelessness. L’únic requisit per poder participar és ser major d’edat. Tota la informació per poder col·laborar es troba a la web www.tarragona.cat/sensellarisme L’Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana i Protecció Civil, l’Institut Municipal de Serveis Social i el Pla Local d’Inclusió i Cohesió social de Tarragona han impulsat aquesta iniciativa de ciutat conjuntament amb l’Associació Joventut i Vida, Associació Pax Mundo, Càrites Interparroquial de Tarragona, Creu Roja, ECAS, Federació d’Associacions de veïns àrea de Llevant, Federació d’Associacions veïnal de Tarragona, Federació segle XXI, Fundació Arrels, Fundació Bonanit, Fundació Formació i Treball, Càtedra d’Inclusió Social de la URV, Càtedra d’habitatge de la URV i l’Oficina de voluntariat de la URV.