Accepta dos anys de presó per llençar un còctel molotov contra una mesquita de Tarragona

L’home eludirà la presó si no delinqueix en cinc anys, si compareix cada mig any a l’Audiència i si se sotmet a un programa educatiu

Actualitzada 20/04/2017 a les 13:53

L’acusat de llençar un còctel molotov contra una mesquita del polígon Entrevies de Tarragona l’agost del 2014 ha acceptat aquest dijous una pena de dos anys de presó i el pagament d’una multa de 1.260 euros. Abans de l’inici de la vista oral a l’Audiència de Tarragona, la fiscalia i la defensa han arribat a un acord que evitarà el seu ingrés a presó. Malgrat tot, el tribunal ha supeditat la suspensió de la pena al fet que l’home no torni a delinquir durant un període de cinc anys, que comparegui cada sis mesos a l’Audiència per informar del seu estat «social i vital» i que se sotmeti a un programa educatiu. L’home ha estat condemnat per un delicte de danys per incendi i un altre contra la llibertat de consciència, concorrent en ambdós casos l’agreujant de discriminació religiosa. L’acusat haurà d’indemnitzar l’Associació Cultural Islàmica amb 2.625 euros pels danys ocasionats pel foc.



Segons la sentència dictada ‘in voce’ aquest dijous pels magistrats de la Secció Quarta, en el moment dels fets J.G.E. estava vinculat i considerava com a «referents ideològics» les plataformes ‘La España en Marcha’ i ‘Acción Nacional Revolucionaria’, amb pretensions com el cessament de la immigració, entre d’altres.



A més, l’individu mantenia una conducta «xenòfoba» en les seves expressions i rebutjava el col·lectiu musulmà amb manifestacions com «són uns ganduls, fan mala olor i ens envaeixen, són escòria d’aquest planeta i no respecten res» o «l’Islam és i serà la pitjor religió del món i la gent que la segueix, una merda d’escombraria».



La sentència recull que, a primera hora del matí del 22 d’agost del 2014, l’home va omplir una ampolla de vidre amb benzina i hi va col·locar una baieta a la part superior, «amb coneixement que estava fabricant un artefacte inflamable conegut com ‘còctel molotov’, apte per causar danys».



Posteriorment, «mogut per la seva repulsa i odi al col·lectiu musulmà», va llençar l’artefacte per una finestra oberta de la mesquita, ubicada al polígon industrial Entrevies de Tarragona, «amb el propòsit d’entorpir el culte dels divendres en la crida a l’oració». Com a conseqüència d’aquests fets, l’home va ocasionar un incendi al recinte que va haver de ser sufocat pels Bombers.



Després de reconèixer els fets, l’home ha estat condemnat per un delicte de danys per incendi a la pena de dos anys de presó i per un delicte contra la llibertat de consciència a la pena de set mesos de multa amb una quota diària de sis euros, en tots dos casos amb l’agreujant de discriminació religiosa. A més, haurà d’indemnitzar amb 2.625,70 euros als responsables de la mesquita pels danys ocasionats i assumir les costes del procediment.



Inicialment, el processat s’enfrontava a una pena de set anys i mig de presó, atès que la fiscalia també l’acusava d’un delicte de fabricació d’artefacte explosiu, pel qual sol·licitava cinc anys de privació de llibertat. Finalment, però, aquest delicte ha quedat exclòs de la condemna arran de l’acord de les parts.



El tribunal ha imposat tres condicions al condemnat perquè pugui evitar l’ingrés a presó. En concret, els magistrats l’han advertit que no podrà cometre cap delicte dolós durant un període de cinc anys, que haurà de comparèixer a l’Audiència cada mig any per informar-los de quin és el seu estat «social i vital» i que haurà de cursar un programa educatiu que serà dissenyat ‘ad hoc’ per a ell.



El magistrat-president, Javier Hernández, ha justificat que les circumstàncies acordades són proporcionals a la gravetat dels fets reconeguts i a la pena de presó suspesa i que, amb el programa educatiu, l’home podrà descobrir «valors antidiscriminatoris i de tolerància, i ajustar la seva vida a les normes bàsiques de convivència». El jutge ha definit el racisme com «un dels elements més repugnants que ha generat la societat» i com «una greu patologia moral».