Unes granades en forma de cervell alerten l'oficina de Correus de Tarragona

L'artista vendrellenc Emilio García va enviar aquests objectes decoratius que ven, i els han confós amb granades reals

Redacció

Actualitzada 19/04/2017 a les 19:34

Unes granades decoratives en forma de cervell creades per l'artista del Vendrell Emilio García han estat les protagonistes, aquest dimecres, de l'oficina de Correus de Tarragona. El jove ha realitzat un enviament d'aquests objectes, que ven online arreu del món, a través de Correus. Aquest matí, quan els paquets passaven per l'escàner de l'oficina, els treballadors han confós els objectes decoratius amb granades reals. Aquests han alertat la Guàrdia Civil, que al seu torn ha desallotjat l'oficina i han citat el jove vendrellenc a les dependències policials. García, un cop a comissaria, ha explicat als agents que es tractava d'objectes decoratius, i l'ensurt no ha anat més enllà.



García va fer-se conegut amb el Jumping Brain, una estàtua que combina un cervell i potes de granota. L'any 2008, aquestes figures van rebre el premi Plastic and Plush Toy Awards a la categoria d'Escultura de l'Any. A partir d'aquí va començar a col·laborar amb empreses com Toy2R i marques com Disney o Chanel per produir les seves obres artístiques. Les granades cervell són un d'aquests dissenys, que l'artista ven a països com el Regne Unit o la Xina, entre molts d'altres.