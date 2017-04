Paella solidària i màster class a la Floresta dedicada a Javier Galera

Tindrà lloc el dia 1 de maig al camp municipal del barri i inclourà balls, sortejos i sorpreses

El dia 1 de maig tindrà lloc una paella i una màster class solidària per Javier Galera al Camp Municipal La Floresta. El jove tarragoní pateix el síndrome de Niemann Pick, una malaltia extranya que només afecta a 19 persones al país.



Els donatius seran de 3 euros per plat de paella i 3 euros més per la màster class, que s’impartirà de 12 a 13h. La jornada inclou diversos balls, sortejos i sorpreses.



Tots els fons recaptats aniran destinats a la Fundació Niemann Pick, on es poden realitzar donatius al següent número de conte: ES38 2100 4770 1202 0009 0346.