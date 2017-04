Uns 500 estudiants reclamen un carril bici fins a la Laboral

Ho han fet amb una pedalada reivindicativa des de Tarragona fins el centre educatiu

19/04/2017

Prop de 500 estudiants dels instituts Vidal i Barraquer, Pere Martell i Cal·lípolis han reclamat, aquest dimecres al matí, la construcció d'un carril bici entre el centre de la ciutat i la Laboral. Una seixantena de persones, entre professors i estudiants, han participat en la pedalada. A l'arribada al complex educatiu, però, uns 300 estudiants esperaven els ciclistes amb pancartes i una reivindicació molt clara: la possibilitat d'anar en bicicleta o a peu des de Tarragona fins el Centre Educatiu.



Tant el director de l'Insitut Pere Martell com la directora del Cal·lípolis han realitzat parlaments i la lectura del manifest, que reivindica que «l'Ajuntament té un pla de mobilitat on es parla de camins escolars, itineraris segurs per anar en bici o a peu, però aquest any finalitza el pla i encara no s'ha generat cap ruta segura». Per aquest motiu, asseguren, «estem obligats a desplaçar-nos al complex en vehicle privat, ja que el transport públic només consta de dues parades a Tarragona, amb un cost aproximat de 260 euros a l'any».



Cal recordar que fa unes setmanes, una professora del Pere Martell va ser atropellada quan es dirigia al complex educatiu. Per aquest motiu, segons informen des del centre, «els alumnes estan molt conscienciats i implicats en aquesta causa». L'acte ha transcorregut sense cap tipus d'incidència i ha tingut una durada aproximada de dues hores, entre la pedalada i els actes reivindicatius.