L'Ajuntament es planteja recuperar la gestió de cinc llars d'infants que ara té en concessió

Es tracta dels centres infantils de Cèsar August, Sant Pere i Sant Pau, El Serrallo, Miracle i Sant Salvador.

Les cinc llars d'infants municipals que durant els últims quatre anys ha gestió, gràcies a una concessió administrativa, l'empresa CLECE, podrien ser assumides novament des de la gestió municipal, segons que ha informat el mateix consistori.



Malgrat que en el contracte de comcessió es preveu la possibilitat que l'empresa demani diverses pròrrogues anuals, aquesta ha decidit no fer ús d'aquesta possibilitat i extingirà enguany la seva relació contractual amb l'Ajuntament, quan es compleix, al mes d'agost, el període de quatre anys de la concessió.



El setembre de 2013, l’empresa CLECE va guanyar el concurs per a la gestió de les llars d’infants del Cèsar August, Sant Pere i Sant Pau, El Serrallo, Miracle i Sant Salvador. Aquests centre, creats durant el curs 2005-2006, sempre han estat gestionats per empreses privades en règim de concessió administrativa.



Actualment, segons que assenyalava en conseller d’Ensenyament, Francesc Roca, en un comunicat, l'Ajuntament està, «elaborant els informes per conèixer les possibilitats legals i econòmiques, però el que està clar és que estem davant d’una oportunitat d’iniciar un replantejament sobre el tipus de gestió de serveis educatius».



Les escoles bressol assumeixen tasques d'ensenyament, en aquest cas no obligatori i, segons el conseller, «també comporta una funció social molt important».

Roca també afegia que durant tot el procés d’estudi, i en el seu cas d’implementació, «és voluntat de l’equip de govern anar informant sobre el detalls del procés que implica passar d’una gestió indirecta a directa a les persones directament implicades, als representats dels treballadors i treballadores, als diferents grups municipals, i a la ciutadania en general».