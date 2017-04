Clients de tota Europa visiten El Vergel per donar suport al local vegà de la Part Alta

La polèmica per la norma que prohibia l’entrada de llet d’origen animal, però, va provocar pèrdues del 80% en comparació amb el març del 2016

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 18/04/2017 a les 20:40

El Vergel, restaurant vegà de la Part Alta, va ser protagonista fa prop d’un mes d’una polèmica per culpa de la norma del mateix establiment que prohibia donar llet d’origen animal als nadons que entraven al local. Des d’aleshores, l’únic restaurant vegà de la ciutat de Tarragona ha viscut una autèntica muntanya russa ocupacional. Les dues primeres setmanes després del conflicte, El Vergel va tenir pèrdues de prop d’un 80% en comparació amb la mateixa època de l’any passat, segons explicava un dels dos propietaris del local, Ángel Martín. Aquestes darreres setmanes, però, clients procedents de països com Alemanya, Suïssa, Anglaterra o França van arribar al restaurant per conèixer els seus plats, però també els seus propietaris. Segons explicava Martín, «per molta gent som un exemple de coherència, i han vingut a visitar-nos per felicitar-nos».



El 28 de març, desenes de mitjans es feien ressò d’una norma prohibitiva que l’establiment vegà El Vergel aplicava a totes aquelles mares que intentaven donar llet d’origen animal als seus fills dins de l’establiment. Hores més tard, la xarxa s’omplia de missatges en contra del local. Segons explicava Martín, «vam haver de tancar totes les xarxes socials perquè contínuament ens arribaven missatges amenaçadors». El Vergel va viure una de les seves pitjors èpoques, i la polèmica norma va produir pèrdues de prop del 80% en comparació amb la mateixa època del 2016. Segons relatava Martín, «vam haver de desconnectar el telèfon del local perquè contínuament ens trucaven per fer reserves falses, però també per amenaçar-nos», tot i que «ara ja està actiu de nou». Segons deia, «fins i tot ens van assegurar que vindrien vuit persones a donar llet d’origen animal als seus nadons a dins del restaurant». La situació va arribar a límits que cap dels dos propietaris van poder suportar, per això, tal com explicava Martín, «vam denunciar als Mossos d’Esquadra a un particular que es feia passar per un càrrec públic i deia que no deixaria de trucar al restaurant fins que tanquéssim». A més, el mateix afegia que «els nostres advocats estan investigant si podrem denunciar algú més per les amenaces des de les xarxes socials».



Sortosament pels propietaris, les amenaces i el boicot van convertir-se en una onada de visitants estrangers i nacionals que volien conèixer el restaurant. «Per fi va regnar la coherència i moltíssimes persones, veganes o no, van començar a enviar-nos missatges d’ànim i de suport», assegurava un dels dos propietaris. A més, el restaurant s’ha començat a recuperar de les pèrdues que havia tingut, i ha estat gràcies a l’arribada de visitants «que ens veuen com un exemple de coherència amb els nostres ideals». Tot i que Martín es mostrava «content», expressava que «caldrà veure si aquest boom ha tingut lloc només per la coincidència amb la Setmana Santa o si seguirà durant les properes setmanes».

D’altra banda, Martín també explicava que «durant aquests dies han vingut moltes mares amb els seus nadons que han optat per donar el pit a dins de l’establiment». En aquest sentit, deia que «no hem tingut cap problema, al contrari, nosaltres les felicitem per haver escollit aquesta opció».