Un aficionat del Nàstic, a judici aquest dimarts per cantar Els Segadors

El jove es va negar a pagar una multa per cantar l’himne als afores de Mestalla l’any 2013

Actualitzada 18/04/2017 a les 09:19

Un jove aficionat del Nàstic s’enfronta, aquest dimarts a les 11 del matí, a un judici per negar-se a pagar una multa en cantar l’himne dels Segadors. Els fets van succeir el 19 de desembre de 2013 a València en el marc del partit de tornada de Copa del Rei entre el València i el Club Tarragoní.



La Policia Nacional va identificar dos aficionats del Nàstic, de llavors 22 i 23 anys, per cantar l’himne dels Segadors a les immediacions del camp de Mestalla. Els agents van posar una multa de 3.000 euros als dos joves i un d’ells es va negar a pagar-la. Per aquest motiu aquest dimarts s’enfrontarà a un judici on li demanen una multa que pot arribar als seixanta mil euros, segons ha explicat el col·lectiu Sageta de Foc en un comunicat.