Presó per intentar matar la seva exdona obligant-la a beure un líquid irritant

L'home, veí de Tarragona, ha estat condemnat a quatre anys i i set mesos de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa

Actualitzada 18/04/2017 a les 10:18

L’Audiència Provincial de Tarragona ha condemnat a un veí de Tarragona a quatre anys i set mesos de presó per intentar matar a la seva dona obligant-la a beure un líquid irritant, tal i com explica el Diari de Tarragona. L’home, condemnat per un delicte d’homicidi en grau de temptativa, a més de complir la pena també haurà d’indemnitzar la denunciant amb 450 euros.



Els fets es remunten al 12 de setembre de 2014, quan l’acusat es va acostar a l’edifici on vivia la seva exdona, amb qui havia mantingut una relació durant 16 anys i té un fill en comú. La relació s’havia trencat pocs mesos abans, el juny del mateix any, i després de la ruptura l’home havia discutit amb l’exparella en confessar-li que l’havia seguit per la ciutat i l’havia vist amb altres persones. Aquell 12 de setembre l’home va esperar la seva exparella al portal i li va posar un Ganivet a l’abdomen, demanant-li que no cridés o la mataria, i la va obligar a pujar al domicili.



Un cop dins de casa, l’individu va treure una ampolla de la motxilla amb un líquid groc i va cridar diversos cops a la dona que se l’havia de beure. La va agafar pel coll i va intentar violentament que prengués el líquid. Ella va resistir-s’hi i va aconseguir fer caure l’ampolla, moment en què va agafar el recipient i va llançar el líquid per la finestra. Durant la baralla part del líquid va caure a l’ull de la dona provocant-li una irritació. «Et mataré i després em mataré jo», li va dir l’acusat a la dona agafant-la pel coll després del forcejament.



L’home va rebre una trucada telefònica del seu fill en un moment de la baralla amb la seva exparella. Moments després els Mossos d’Esquadra es van personar en el domicili.