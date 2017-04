Sortirà a les 10 des de l'Institut Vidal i Barraquer i una hora més tard es farà l'acte central al Complex Educatiu

El Grup per una Mobilitat Social i Ambientalment Justa a Tarragona, els instituts Pere Martell, Cal·lípolís i Vidal i Barraquer i el Club Ciclista Camp Clar han convocat per aquest dimecres, 19 d'abril, una pedalada reivindicativa per reclamar un carril bici i peatonal a la zona de l'actual Complex Educatiu, antiga Laboral.



Segons es queixen, mitjançant un comunicat, «unes 2.500 persones es desplacen cada dia al Complex Educatiu, el que suposa un 1,4% dels desplaçaments motoritzats que es generen a Tarragona». Tot i això, asseguren que «és impossible accedir en condicions de seguretat caminant o en bici», motiu pel qual reclamen aquest nou carril.



«Aquesta situació rocambolesca és repeteix en diferents punts de la nostra ciutat; només tenim un carril bici d'obstacles d'ús diari que travessa la N-340 pels barris de ponent, però no acaba de conectar el centre de la ciutat i per tant deixa sense opcions segures d'arribar en bici al centre, on trobem un altre dels grans centres de graus formatius el Vidal i Barraquer», expliquen totes les entitats i escoles que es queixen en el comunicat.



Per això, «considerem que aquesta situació pot ser canviada d'una manera facil, i amb una inversió força reduida en comparació amb el cost dels Jocs del Mediterrani o el Mercat Central, amb la construcció de 4 quilòmetres de carril bici que unirien el carril bici existent entre el complex educatiu i centre ciutat, això donaria salut, seguretat i esport a la ciutat».



La pedalada reivindicativa arrencarà a les deu del matí des de l'INS Vidal i Barraquer de Tarragona. A les 11 està previst l'acte central al Complex Educatiu de Tarragona. Posteriorment es tornarà cap a la ciutat i a les 12 h es preveu retornar al Vidal i Barraquer. L'acte està oberta a tothom que hi vulgui participar.