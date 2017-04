Les platges de Tarragona no tindran espais destinats a gossos a curt termini

Es va anunciar fa gairebé dos anys pero el projecte que ho reguli encara no està enllestit

Redacció

Actualitzada 17/04/2017 a les 21:28

El projecte de destinar espais per a gossos a les platges de Tarragona durant la temporada de banys, haurà d’esperar. Tot i que l’Ajuntament va anunciar fa gairebé dos anys que habilitaria trams de platja per poder portar els animals –fet prohibit i sancionat durant el període d’ús col·lectiu, d’abril a mitjans d’octubre–, el projecte encara no està enllestit, fet que preocupa alguns propietaris de gossos.



L’Ajuntament ha informat a Diari Més que s’ha fet «una ordenança que recull la possibilitat de crear espais per a gossos a les platges si –el Govern municipal– ho creu oportú, però aquesta ha estat, fins fa pocs dies, en fase d’exposició pública i ara s’estudien les al·legacions presentades». El següent pas serà l’aprovació definitiva pel ple. Des de l’Ajuntament s’ha remarcat que «no es podrà fer cap projecte fins que no finalitzi el procés», que acabaria amb l’aprovació per part del plenari i la redacció del projecte, «però difícilment es podran fer aquests espais per a gossos aquest any».