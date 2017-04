Els veïns critiquen l'augment de la brutícia del parc del Francolí

D’altra banda, l’encarregat de la guingueta situada a la zona més propera al Parc Central assegura que «hi ha joves que fan ‘botellón’ i grafitis»

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 17/04/2017 a les 22:56

Els veïns del parc del Francolí asseguren que en els darrers mesos ha augmentat la brutícia a la zona. Els motius, segons diuen, són l’augment de l’afluència de gent al parc, un espai que atrau centenars de persones sobretot durant els caps de setmana. La problemàtica, tal com explicava la portaveu de l’Associació de Veïns del Parc del Francolí, Roser Barrio, és la següent. La neteja del parc la realitza la Fundació Onada, que també s’encarrega de la guingueta situada a l’espai més proper al Parc Central. Com la Fundació Onada no treballa els caps de setmana, les papereres s’omplen els dissabtes i els diumenges, i el dilluns «la brossa ja ha caigut a terra i està tot molt brut», assegurava Barrio.



La portaveu de l’associació, que s’ha creat recentment i també té altres queixes com la falta d’enllumenat a la zona, expressava que «ens hem queixat moltes vegades, però encara no s’ha fet res per solucionar-ho». La mateixa subratllava que «no es tracta d’un problema de la Fundació Onada, nosaltres no els culpem», però afegia que «l’únic que volem és que es solucioni la situació el més aviat possible, perquè es tracta d’un problema de recursos».



El Lluís, encarregat de la guingueta regentada per la Fundació Onada, situada a la part del parc més propera al Parc Central, assegurava que «els caps de setmana, molts joves deixen l’espai de les taules de fusta molt brut, i jo me n’he d’encarregar de netejar-ho els matins abans que vinguin els clients». El mateix expressava que «ara hi ha un noi que ve a treballar una hora els dissabtes i els diumenges per netejar-ho», però destacava que «segueix sense ser suficient».



A banda de la brutícia, l’encarregat de la guingueta també criticava que «ha augmentat l’incivisme» i que «aquest es produeix, majoritàriament, els caps de setmana». Segons explicava, «molts joves vénen a sota de l’envelat que tenim i, a banda de deixar-ho brut, trenquen part del mobiliari». Segons deia, «ho hem denunciat a la Guàrdia Urbana moltes vegades, però encara no han fet res». A més, a la part del darrera de la guingueta hi han pintat un grafiti. «No és el primer cop que passa. Nosaltres arribem, veiem el grafiti, ho denunciem, ho netegem i després torna a passar perquè no hi ha conseqüències», subratllava l’encarregat. Caldrà veure si la situació millora, perquè tal com explicava el mateix, de cara a l’estiu hi ha programats alguns actes que faran créixer encara més l’afluència de gent a la zona.