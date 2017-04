El Port estudia fer una nova terminal per a creuers a tocar del port esportiu

La futura estació marítima seria urbana i aprofitaria un tram de l’escullera

L’Autoritat Portuària de Tarragona estudia construir una terminal de creuers en aigües avui externes al port. El president de l’ens, Josep Andreu, va informar que la nova infraestructura estarà ubicada prop del port esportiu i serà, per tant, «una terminal urbana», sempre que el projecte es consolidi. Andreu es va referir a una instal·lació «de futur» i, per tant, ara mateix no existeix cap calendari.



L’augment del nombre de creuers i la insistència del Port en aconseguir que la xifra creixi en els pròxims anys, ha fet plantejar la construcció d’una nova terminal en un espai de l’actual escullera. Fa anys, es va habilitar una terminal en un tinglado del Moll de Costa, on arribaven vaixells de grans proporcions, entre els quals hi havia els que formaven part d’una línia regular que, durant un temps, va enllaçar els ports de Tarragona i Palma de Mallorca. En els darrers temps, els creuers de gran dimensió atraquen en un punt molt distant de la ciutat, la qual cosa suposa un inconvenient per a les persones que visiten la ciutat. En aquest sentit, Andreu va remarcar que «aquest any fem un salt» pel que fa a l’arribada de creuers a Tarragona. «Tot i que ara les xifres són modestes, si les comparem amb les d’altres ports, estem molt il·lusionats perquè creixeran».



En el curs del 2017 arribaran 17 creuers de Costa Cruceros, empresa que «ha apostat per Tarragona», i la xifra global serà de prop de quaranta, per la qual cosa la ciutat rebrà en els pròxims mesos 40.000 creueristes. L’impacte de l’arribada de creueristes mitjançant Costa Cruceros serà, aquest any, de 2,2 milions d’euros, mentre que el global ascendirà a 3,2.



Precisament, aquest dimarts atracarà l’Ocean Nova. Serà el segon creuer de la temporada que visiti Tarragona –cinc ho faran aquest abril– i ho farà amb 98 passatgers a bord. Els passatgers tenen programada una excussió a la Tarragona romana. Del 2 de juny al 29 de setembre, Costa Cruceros operarà per primera vegada al Port, des d’on sortirà, cada divendres, un creuer amb capacitat per a 1.725 viatgers.