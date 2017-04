Albert Espinosa signarà llibres el proper dijous a Tarragona

L'acte tindrà lloc a la Llibreria Adserà de 17.30 a 19h

L'escriptor Albert Espinosa visitarà Tarragona el proper dijous 20 d'abril per oferir una signatura d'exemplars d'El que et diré quan et torni a veure, la seva darrera novela. L'acte tindrà lloc a la llibreria Adserà de 17.30 a 19h.



Espinosa és l'autor de novel·les de gran èxit entre els adolescents tals com El món groc o El món blau. Estima el teu caos. El popular escriptor torna ara amb un nou llibre i una nova història a explicar sota el braç. Es tracta d'El que et diré quan et torni a veure, una narració en la qual un pare i un fill emprenen junts una recerca desesperada i valenta que portarà als protagonistes a enfrontar-se amb el seu passat.