El tarragoní Adrián Gómez aspira a guanyar MasterChef

És responsable de la Divisió d'Hosteleria al Càmping Creixell

Actualitzada 17/04/2017 a les 13:33

Un jove tarragoní aspira a convertir-se en el guanyador de la present edició de MasterChef, el popular concurs de cuina que arrasa a la petita pantalla i que, edició rere edició, busca persones que, a banda d'oferir una bona cuina, siguin innovadores i aportin idees sobre els fogons.



Adrián Gómez Espinar és aquest jove, que ha iniciat una cursa de fons, en la qual no només no es vol quedar enrere, sinó que té la intenció de resultar-ne el guanyador. Ell és el responsable de la Divisió d'Hosteleria al Càmping Creixell, i ara té al seu davant un nou repte.



A les xarxes socials, ha expressat la seva felicitat per ser un dels escollits en aquesta nova aventura. «Ara estic més tranquil, emocionat amb el suport que m'heu donat», en referència a l'ajuda de missatges d'ànim de la seva gent propera.



«Aquest és un somni fet realitat!», afegeix el jove, qui dóna les gràcies a «coneguts, els no tan coneguts, la meva estimada família, la meva germana, que tant ha patit.. Creureu i seguirem entre aquets fogons!». Finalitza Adrián dient que «Espero fer-vos passar bons moments!».